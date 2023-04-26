США передали Україні 60 авто для надання допомоги постраждалим від насильства

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги Фонду у галузі народонаселення ООН (UNFPA) отримали від уряду США 60 автомобілів для надання в Україні допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства, у тому числі домашнього насильства.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Ці мобільні бригади надають безоплатну соціально-психологічну допомогу постраждалим від гендерно зумовленого насильства та за необхідності скеровують їх до інших сервісів або до кризових кімнат.

«Вони також займаються просвітництвом та інформуванням про сервіси місцеві громади. Надання таких важливих послуг стало можливим завдяки уряду України за підтримки донорів, який поставив за мету підтримувати жінок та дівчат, які є найбільш вразливими в цих умовах», – зазначив представник Фонду народонаселення ООН UNFPA Хайме Надаль.

Мобільні бригади працюють у координації з Офісом віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерством соціальної політики України.

«Сьогодні, коли ми говоримо про гендерно зумовлене насильство, кожен із нас відтворює кадри, інформацію про злочини російських окупантів на нашій території, які знущаються над жінками, дітьми, чоловіками, старшими людьми. На жаль, сьогодні ми змушені прирівнювати питання гендерно зумовленого насильства до злочину війни», – підкреслила Стефанішина.

Послуги мобільних бригад надаються завдяки фінансовій підтримці урядів Великої Британії, Канади та США (Бюро гуманітарної допомоги USAID), Гуманітарного Фонду для України (UHF) та у межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру, що фінансується Європейським Союзом.

«Брутальна війна росії проти України має непропорційний вплив на жінок та дівчат. США твердо стоять на боці жертв гендерно зумовленого насильства. Оцінки говорять про 3,5 млн жінок та дівчат, які стали жертвами такого насилля, але, ймовірно, цифри ще більші. Ми пишаємося бути частиною програми і надаємо машини мобільним бригадам, які забезпечують увесь спектр послуг і допомоги», – заявила посол США Бріджит Брінк.

За інформацією Фонду ООН, в Україні кожна п’ята жінка є постраждалою від однієї з форм насильства внаслідок збільшення таких випадків під час війни. Станом на квітень мобільні бригади відреагували на понад 90 000 звернень, у тому числі пов’язаних з випадками насильства.