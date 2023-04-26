Торік 27% доходів бюджету України забезпечила допомога міжнародних партнерів.

Уряд України 25 квітня схвалив звіт про виконання Державного бюджету України 2022. Згідно з ним, як зазначає Мінфін, доходи державного бюджету становили майже ₴1,8 трлн, левову частку яких становили гранти від міжнародних партнерів (₴481,1 млрд, або 26,9% усієї суми доходів держбюджету за рік).
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Видатки сягнули ₴2,7 трлн, що перевищує показник 2021 року на ₴1,2 трлн та на 80% обсяг видатків, затверджений законом на початку 2022 року. Більшу частину видатків складають витрати на національну безпеку та оборону – ₴1,5 трлн, що становить 29,6% ВВП (у 5,8 раза більше ніж у 2021 році). Також уряд приділяв значну увагу фінансуванню соціальних видатків, зокрема на виплату різних видів допомоги внутрішньо переміщеним особам.
При цьому дефіцит бюджету становив 17,6% ВВП при плані 31,7% ВВП.
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