Суд призначив 15 років ув’язнення для сім’ї агентів російської розвідки

За матеріалами СБУ суд призначив покарання у вигляді 15 років за ґратами для сім’ї агентів російської воєнної розвідки.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зрадники передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку. Зловмисники є подружжям з міста Часів Яр, чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях «днр».

Жінка і чоловік влітку 2022 року вийшли на зв’язок із заступником командира російського розвідувального батальйону «Спарта» і запропонували свою допомогу у війні проти України. Затримали їх у грудні.

Суд визнав обох поплічників агресора винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про підозру ще 11 педагогам, які добровільно погодились співпрацювати з окупантами.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.