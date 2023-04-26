Володимир Зеленський провів першу з початку війни телефонну розмову із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном вперше з початку повномасштабної війни з рф.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», — написав голова держави. Про деталі розмови Зеленський не розповів.

Сі Цзіньпін, у свою чергу, заявив, що Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для «поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні».

На початку квітня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із очільником КНР зазначала, що той готовий говорити з президентом Володимиром Зеленським. Також після візиту президента Франції до Китаю Сі Цзіньпін завив, що готовий «наполегливо працювати» для припинення війни в Україні.

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