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Обласна клінічна лікарня отримала допомогу з Чехії: що передали з-за кордону

26.04.2023

Товариство “Червоного хреста” Чехії передало медичний інвентар для обласної клінічної лікарні. Загальна вартість допомоги – понад 16 мільйонів гривень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Оглянула коробки з медичним інвентарем, який передало товариство “Червоного хреста” з Чехії, асистентка фармацевтка медзакладу Леся Климишин.

“Отримали вироби медичного призначення: марлі, ліжка, халати, рукавиці, бандажі, бинти. Все, що потрібно зараз для нас, – це є перев’язка. Ми ще маємо маски. Хірургічний інструментарій є, є для ортопедії, гвинти, імпланти. Перше треба його на склад відвезти, розпакувати, перевірити кількісно, а тоді будемо роздавати по відділеннях, згідно потреб”, – розповіла генеральний консул Чеської Республіки у Львові Давід Нови..

“Допомога у сфері медицини є у пріоритеті. Вірю, що цей гуманітарний вантаж допоможе вам. Хочу ще додати, що Тернопільська область отримує сьогодні також як подарунок 5 надсучасних медичних ліжок”, каже генеральний консул Чеської Республіки у Львові Давід Нови.

Василь Бліхар, Генеральний директор обласної клінічної лікарні Василь Бліхар сказав, те що отримали, допоможе в лікуванні пацієнтів.

“Я сподіваюся на велику співпрацю в майбутньому як зараз, в час війни, так і після перемоги”.

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