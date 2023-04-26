Церковний календар на травень 2023 року: головні свята

В останній місяць весни православні віряни відзначатимуть свято Вознесіння Господнього та ще кілька важливих православних свят.

Chas News публікує актуальний церковний календар та перелік свят на квітень 2023 року.

Головні церковні свята у травні 2023 року

день пам’яті Георгія Побідоносця (6 травня);

благовірних князів Бориса і Гліба (15 травня);

день пам’яті Іоанна Богослова (21 травня);

перенесення мощей Миколи Чудотворного (22 травня);

Вознесіння Господнє (25 травня).

Православний церковний календар на травень 2023 року по днях

1 травня — День пам’яті преподобного Іоанна Солунського;

— День пам’яті преподобного Іоанна Солунського; 2 травня — день пам’яті преподобного Іоанна Печерника;

— день пам’яті преподобного Іоанна Печерника; 3 травня — день пам’яті преподобного Теодора Трихіни;

— день пам’яті преподобного Теодора Трихіни; 4 травня — день пам’яті священномученика Януарія та інших;

— день пам’яті священномученика Януарія та інших; 5 травня — день пам’яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія;

— день пам’яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія; 6 травня — день пам’яті великомученика Георгія Побідоносця; День пам’яті Іверської ікони Божої Матері;

— день пам’яті великомученика Георгія Побідоносця; День пам’яті Іверської ікони Божої Матері; 7 травня — день пам’яті мученика Сави Стратилата;

— день пам’яті мученика Сави Стратилата; 8 травня — день пам’яті апостола Євангеліста Марка;

— день пам’яті апостола Євангеліста Марка; 9 травня — день пам’яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів;

— день пам’яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів; 10 травня — Преполовіння П’ятидесятниці; день пам’яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього;

— Преполовіння П’ятидесятниці; день пам’яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього; 11 травня — день пам’яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших;

— день пам’яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших; 12 травня — день пам’яті дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця;

— день пам’яті дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця; 13 травня — день пам’яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова;

— день пам’яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова; 14 травня — священномученика Макарія, митрополита Київського;

— священномученика Макарія, митрополита Київського; 15 травня — день пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба;

— день пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба; 16 травня — день пам’яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського;

— день пам’яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського; 17 травня — день пам’яті мучениці Пелагії;

— день пам’яті мучениці Пелагії; 18 травня — день пам’яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського;

— день пам’яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського; 19 травня — день пам’яті праведного Іова багатостраждального;

— день пам’яті праведного Іова багатостраждального; 20 травня — день пам’яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом;

— день пам’яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом; 21 травня — день пам’яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова;

— день пам’яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова; 22 травня — перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий);

— перенесення мощей Миколи Чудотворця (Микола Теплий); 23 травня — день пам’яті апостола Симона Зілота;

— день пам’яті апостола Симона Зілота; 24 травня — день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія;

— день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія; 25 травня — Вознесіння Господнє; день пам’яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського;

— Вознесіння Господнє; день пам’яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського; 26 травня — день пам’яті мучениці Глікерії;

— день пам’яті мучениці Глікерії; 27 травня — день пам’яті мученика Ісидора;

— день пам’яті мученика Ісидора; 28 травня — день пам’яті преподобного Пахомія Великого;

— день пам’яті преподобного Пахомія Великого; 29 травня — день пам’яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого;

— день пам’яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого; 30 травня — день пам’яті апостола Андроніка та інших з ним;

— день пам’яті апостола Андроніка та інших з ним; 31 травня — день пам’яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

Поминальні дні у травні 2023 року

В останній весінній місяць буде один поминальний день. 9 травня 2023 року церква за традицією буде поминати воїнів, які померли під час Другої Світової війни.

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