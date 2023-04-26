Італія підтримує якнайшвидший вступ України до Євросоюзу — президент Маттарелла

Президент Італії Серджіо Маттарелла підтримує якнайшвидший вступ України до Євросоюзу.

Про це він сказав під час офіційної зустрічі з прем’єр-міністром України, повідомляє видання Ansa.

«Італія висловлює своє тверде переконання на користь якнайшвидшого вступу України до Європейського Союзу, і ми високо цінуємо відданість її уряду шляху реформ, які проводяться для досягнення відповідності стандартам ЄС», — сказав він.

Президент додав, що Італія надаватиме Україні повну підтримку в усіх сферах і так довго, як необхідно. Маттарелла зазначив, що захист незалежності і цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу, а мир має бути «справедливим».

Нагадаємо, ЗСУ вже отримали щонайменше 30 самохідних гаубиць M109L від Італії.

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