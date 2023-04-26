Магнітні бурі у травні 2023: коли відбуватимуться, які дні будуть небезпечними

Окрім незвичних природних явищ, якими останній тиждень нас вражала природа — падіння метеориту та північне сяйво, у травні на українців очікує кілька геомагнітних сплесків.

Прогноз магнітних бур опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Магнітні бурі: календар на травень 2023

У травні 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності.

з 11 по 17 травня — сильна магнітна буря;

— сильна магнітна буря; з 20 по 25 травня — магнітна буря сердньої потужності;

— магнітна буря сердньої потужності; 28 травня — потужна магнітна буря, яка триватиме протягом всього дня.

Раніше Chas News писав про те, чи справді геомагнітні бурі впливають на здоров’я.

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