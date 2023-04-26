Ексміністр Павло Рябікін призначений новим послом України в Китаї

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив послом України у Китаї Павла Рябікіна, колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Документ голова держави затвердив 26 квітня, коли вперше з початку великої війни з рф провів телефонну розмову з китайським очільником Сі Цзіньпіном. Україна не мала посла в КНР з лютого 2021 року, коли тодішній представник Сергій Камишев помер від інфаркту.

Новий посол Павло Рябікін пішов у відставку з посади міністра у березні 2023 року.

Хто такий Павло Рябікін

Павло Рябікін отримав освіту у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. У 2000 і 2002 роках обраний народним депутатом України на мажоритарних округах у Миколаївській області.

З березня 2005 по серпень 2006 року він працював заступником міністра транспорту і зв’язку України, а у 2009-2010 роках був послом України в Данії. На парламентських виборах 2012 року став народним депутатом від партії «УДАР».

18 листопада 2020 Рябікіна призначили головою Державної митної служби України, а через рік він обійняв посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.