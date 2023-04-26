Словенія секретно передала Україні 20 бронетранспортерів Valuk — ЗМІ

Уряд Словенії в умовах повної секретності передав Україні 20 бронетранспортерів Valuk.

Про це повідомляє 24UR із посиланням на власні дані.

Словенські БТРи озброєні 40 мм автоматичними гранатометами або 12,7 мм кулеметами і призначені для перевезення піхоти та захисту від протипіхотних мін і піхотної зброї. За даними видання, передача машин в Україну завершилась цього тижня.

Журналісти вважають, що техніку спочатку доставляли до однієї із сусідніх країн транспортними літаками. Ймовірно, її перевезли до одного з двох логістичних центрів у Польщі чи Словаччині.

Всього на озброєнні у Словенії було 85 одиниць БТР Valuk.

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