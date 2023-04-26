Ретроградний Меркурій у квітні 2023 року: точні дати і чого чекати у цей період

Ретроградний Меркурій – астрономічне явище, яке відбувається кілька разів на рік. Він розпочався 21 квітня та триватиме до 14 травня. Крім того ретроградний Меркурій у квітні збігається з коридором затемнень.

Chas News розповідає, що таке ретроградний Меркурій і як ці дві події вплинуть на життя людей.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний у перекладі з латинської retrogradus означає «рухається назад». Тож це рух планети на небі зі сходу на захід, тоді як зазвичай усі планети рухаються із заходу на схід.

Але ретроградний рух — це лише оптична ілюзія, яка виникає внаслідок різниці орбітальних швидкостей планет. Насправді планета не змінює свого напрямку.

Коли ретроградний Меркурій у 2023 році

Ретроградним Меркурій триває з 21 квітня по 15 травня. Крім цього, його рух буде ретроградним ще два рази цього року: з 23 серпня — по 15 вересня, з 13 грудня 2023 — по 2 січня 2024 року.

Ретроградний Меркурій і коридор затемнень

Так як Меркурій відповідає за комунікацію, домовленості, документи, то під час ретрограду він може сповільнювати «паперові» питання і навіть підносити неприємні сюрпризи. Але астрологи радять не боятися — в деяких моментах Меркурій може навіть допомогти.

У цей період краще відмовитися від важливих угод і підписання різних договорів, а більше часу приділити спілкуванню з близькими, розширювати коло знайомств. Це час для аналізу і самоаналізу — можна знайти відповіді на важливі питання. Ретроградний Меркурій проявить приховані перспективи і підкаже, в якому напрямку рухатися далі. Коридор затемнень посилить енергетику ретрограду і зіграє вирішальну роль — призведе до доленосних відкриттів і рішень.

Що не можна робити в ретроградний Меркурій

У період ретроградного Меркурія не слід:

займатися вирішенням ділових питань — зростає ризик допустити помилки;

піддаватися на провокації в спілкуванні і стосунках — високий ризик непорозумінь, застережень і помилок;

планувати операції, крім термінових;

купувати техніку і звертатися в автомайстерню — техніка може вийти з ладу, а лагодження авто принесе багато проблем;

влаштовуватися на нову роботу;

починати навчання — його не вдасться закінчити;

вирушати в далекі поїздки.

Цей час краще використати, щоб переглянути свої цілі, стратегію і тактику.

Ретроградний Меркурій: що можна робити

Під час ретроградного Меркурія слід:

очистити голову від непотрібних переживань;

навести порядок в паперах, позбутися зайвого, завершити все, що затягнулося;

відновити спілкування з тими, з ким «загубилися»;

помиритися, якщо з кимось у сварці.

Так як Меркурій відповідає за спілкування, то в цей час він допоможе згладити всі гострі кути і налагодити стосунки.

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