Ретроградний Меркурій у квітні 2023 року: точні дати і чого чекати у цей період

Ретроградний Меркурій – астрономічне явище, яке відбувається кілька разів на рік. Він розпочався 21 квітня та триватиме до 14 травня. Крім того ретроградний Меркурій у квітні збігається з коридором затемнень.
Chas News розповідає, що таке ретроградний Меркурій і як ці дві події вплинуть на життя людей.
Що таке ретроградний Меркурій
Ретроградний у перекладі з латинської retrogradus означає «рухається назад». Тож це рух планети на небі зі сходу на захід, тоді як зазвичай усі планети рухаються із заходу на схід.
Але ретроградний рух — це лише оптична ілюзія, яка виникає внаслідок різниці орбітальних швидкостей планет. Насправді планета не змінює свого напрямку.
Коли ретроградний Меркурій у 2023 році
Ретроградним Меркурій триває з 21 квітня по 15 травня. Крім цього, його рух буде ретроградним ще два рази цього року: з 23 серпня — по 15 вересня, з 13 грудня 2023 — по 2 січня 2024 року.
Ретроградний Меркурій і коридор затемнень
Так як Меркурій відповідає за комунікацію, домовленості, документи, то під час ретрограду він може сповільнювати «паперові» питання і навіть підносити неприємні сюрпризи. Але астрологи радять не боятися — в деяких моментах Меркурій може навіть допомогти.
У цей період краще відмовитися від важливих угод і підписання різних договорів, а більше часу приділити спілкуванню з близькими, розширювати коло знайомств. Це час для аналізу і самоаналізу — можна знайти відповіді на важливі питання. Ретроградний Меркурій проявить приховані перспективи і підкаже, в якому напрямку рухатися далі. Коридор затемнень посилить енергетику ретрограду і зіграє вирішальну роль — призведе до доленосних відкриттів і рішень.
Що не можна робити в ретроградний Меркурій
У період ретроградного Меркурія не слід:
- займатися вирішенням ділових питань — зростає ризик допустити помилки;
- піддаватися на провокації в спілкуванні і стосунках — високий ризик непорозумінь, застережень і помилок;
- планувати операції, крім термінових;
- купувати техніку і звертатися в автомайстерню — техніка може вийти з ладу, а лагодження авто принесе багато проблем;
- влаштовуватися на нову роботу;
- починати навчання — його не вдасться закінчити;
- вирушати в далекі поїздки.
Цей час краще використати, щоб переглянути свої цілі, стратегію і тактику.
Ретроградний Меркурій: що можна робити
Під час ретроградного Меркурія слід:
- очистити голову від непотрібних переживань;
- навести порядок в паперах, позбутися зайвого, завершити все, що затягнулося;
- відновити спілкування з тими, з ким «загубилися»;
- помиритися, якщо з кимось у сварці.
Так як Меркурій відповідає за спілкування, то в цей час він допоможе згладити всі гострі кути і налагодити стосунки.
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