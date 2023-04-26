Євробачення 2023: британський король Карл III та королева Камілла відкрили «українську» сцену конкурсу

У середу, 26 квітня 2023 року, в Ліверпулі відкрили сцену музичного конкурсу Євробачення-2023. Зробили це британський король Карл III та королева Камілла.
Велика Британія приймає конкурс замість України, яка виборола це право після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.
Королівське подружжя натиснуло кнопку, щоб вперше освітити арену. На майданчику встановили понад 2 тис. освітлювальних приладів у рожевому, блакитному та жовтому кольорах, які відповідають українському логотипу конкурсу 2023 року.
Коли відбудуться півфінали і фінал Євробачення 2023
- Перший півфінал пройде у вівторок, 9 травня.
- Другий півфінал — у четвер, 11 травня.
- Фінал Євробачення 2023 відбудиться у суботу, 13 травня.
Хто виступатиме від України на Євробаченні 2023
Представником України на цьогорічному конкурсі є гурт TVORCHI.
Чому Євробачення 2023 пройде у Великій Британії
Після перемоги гурту Kalush Orchestra на «Євробаченні-2022» пісенний конкурс наступного року мала прийняти Україна. Однак організатори вирішили перенести його до іншої країни через міркування безпеки.
У результаті перемовин ухвалили рішення, що «Євробаченні-2023» прийме Велика Британія від імені України. Саме британський співак Сем Райдер посів у 2022 році друге місце на конкурсі.
Раніше Сhas News повідомляв, що стали відомі імена ведучих та коментаторів Євробачення-2023.