Євробачення 2023: британський король Карл III та королева Камілла відкрили «українську» сцену конкурсу

У середу, 26 квітня 2023 року, в Ліверпулі відкрили сцену музичного конкурсу Євробачення-2023. Зробили це британський король Карл III та королева Камілла.

Велика Британія приймає конкурс замість України, яка виборола це право після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

Королівське подружжя натиснуло кнопку, щоб вперше освітити арену. На майданчику встановили понад 2 тис. освітлювальних приладів у рожевому, блакитному та жовтому кольорах, які відповідають українському логотипу конкурсу 2023 року.

Коли відбудуться півфінали і фінал Євробачення 2023

Перший півфінал пройде у вівторок, 9 травня.

пройде у вівторок, 9 травня. Другий півфінал — у четвер, 11 травня.

— у четвер, 11 травня. Фінал Євробачення 2023 відбудиться у суботу, 13 травня.

Хто виступатиме від України на Євробаченні 2023

Представником України на цьогорічному конкурсі є гурт TVORCHI.

Чому Євробачення 2023 пройде у Великій Британії

Після перемоги гурту Kalush Orchestra на «Євробаченні-2022» пісенний конкурс наступного року мала прийняти Україна. Однак організатори вирішили перенести його до іншої країни через міркування безпеки.

У результаті перемовин ухвалили рішення, що «Євробаченні-2023» прийме Велика Британія від імені України. Саме британський співак Сем Райдер посів у 2022 році друге місце на конкурсі.

Раніше Сhas News повідомляв, що стали відомі імена ведучих та коментаторів Євробачення-2023.