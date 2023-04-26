27 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 27 квітня

Сьогодні День незалежності святкують

Сьєрра-Леоне (від Великої Британії, 1961).

(від Великої Британії, 1961). Того (від Франції, 1960).

Словенія відзначає День спротиву проти окупантів.

В Молдові — День прапора.

У Південноафриканській республіці — День свободи.

У Фінляндії — Національний день ветеранів.

Яке релігійне свято 27 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителя Мартина.

Він народився у 598 році в умбрійському місті Тудертума. До 649 року був римським нунцієм у Константинополі. З 649 року став Папою Римським.

На Латеранському соборі у 649 році Мартин засудив монофелітів як єретиків — всупереч едикту імператора Константа II, який заборонив осуд монофелітства.

Розгніваний імператор наказав воєначальнику Олімпію доставити святителя Мартина на суд. Олімпій побоявся реакції народу і підіслав воїна, щоб той таємно вбив Мартина. Але коли вбивця наблизився до святителя, то несподівано осліп.

Мартина все ж таки заарештували у 653 році і відправили на острів Наксос. Згодом Папу викликали на суд до Константинополя, де той підтвердив своє засудження монофелітства.

Тоді Мартина заслали до Херсонесу Таврійського, де він помер з голоду 16 вересня 655 року. Мощі його перенесли до Риму. Мартина вшановують як мученика католицька і православна церкви.

День ангела 27 квітня

Іменини в цей день святкують Антон, Іван, Мартин.

Які історичні події стались 27 квітня

1509 — Папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію.

1521 — на Філіппінах у сутичці з тубільцями у віці 41 року загинув португальський мореплавець Фернан Магеллан.

1773 — англійський парламент ухвалив так званий «чайний акт», який дозволив Ост-Індійській компанії, що перебувала на межі банкрутства, безмитно ввезти в Америку пів мільйона фунтів чаю. Це викликало протести («Бостонське чаювання»), їхнього жорсткого придушення, що зрештою призвело до початку війни за незалежність США.

1865 — на Міссісіпі поблизу Мемфіса вибухнув пароплав Sultana — загинуло близько 1700 людей, здебільшого ветеранів Півночі війни за незалежність США.

1940 — поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц.

1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль.

1960 — частина Тоголенду, яка належала Франції, стала незалежною Республікою Того.

1961 — Велика Британія визнала незалежність Сьєрра-Леоне.

1963 — лідер кубинської революції Фідель Кастро прибув з першим візитом до Москви.

1992 — Сербія та Чорногорія проголосили створення Федеративної Республіки Югославія, котра замінила Соціалістичну Федеративну Республіку Югославію, з якої вийшли Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина та Македонія.

2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту рф в Україні до 2042 в обмін на знижку на газ.

2012 — серія терористичних актів у центрі Дніпропетровська (нині — Дніпро) — внаслідок чотирьох вибухів у публічних місцях постраждали 27 осіб.

Хто народився 27 квітня

1494 — Сулейман I Пишний, османський султан.

1791 — Семюел Морзе, американський винахідник, творець азбуки Морзе.

1966 — В’ячеслав Олійник, український борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.

1822 — Улісс Грант, 18-й президент США (1869—1877).

1927 — Євген Моргунов, російський актор.

1952 — Арі Ватанен, фінський автогонщик, переможець ралі «Дакар».

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