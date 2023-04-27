Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2023 року

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких Сили оборони за добу відбили 54 атаки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв населені пункти уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує обстріли та заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку, протягом минулої доби, нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника.

Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.