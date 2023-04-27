Росія вперше з початку року вдарила «Калібрами» по Миколаєву: що відомо (фото)

У ніч на 27 квітня росія з акваторії Чорного моря обстріляла Миколаїв чотирма крилатими ракетами «Калібр» . Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Станом на 6:50 ранку відомо про одного загиблого та 23 поранених цивільних, серед яких є дитина.

Ракети зруйнували один приватний будинок зруйновано та ще один пошкодили. Також суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Суспільне уточнює, що це — колишнє миколаївське адміралтейство.

Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.

Востаннє ворог обстріляв Миколаїв 31 грудня.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.