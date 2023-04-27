Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 27 квітня

За минулу добу Сили оборони знищили 510 окупантів, 10 артилерійських систем та 21 безпілотник.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 27 квітня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 188920 (+510) осіб ліквідовано,

танки — 3694 (+2),

бойові броньовані машини —7178 (+16),

артилерійські системи — 2887 (+10),

РСЗВ — 542 (+3),

засоби ППО — 293 (+1),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2461 (+21),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 5805 (+13),

спеціальна техніка —352 (+0).

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