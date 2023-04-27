У Мелітополі біля власного будинку підірвали поліцейського-колаборанта

Зранку 27 квітня у Мелітополі підірвали поліцейського-колаборанта Олександра Міщенко. Про це повідомив мер міста Іван Федоров та пишуть росЗМІ.

Вибух пролунав о 5:20 біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67, де мешкав зрадник.

За даними місцевого видання РІА Мелітополь, 42-річний Міщенко очолював окупаційне «Приазовське відділення поліції». На цій посаді він працював ще до окупації, а згодом добровільно пішов на співпрацю з ворогом та вмовив стати колаборантами більшість своїх колег.

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