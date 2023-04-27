СБУ затримала чергового ворожого інформатора у Лимані (відео)

Служба безпеки викрила у Лимані місцевого жителя, який передавав окупантам локації базування українських військових.

Зрадником виявився безробітний мешканець, який перебував «на зв’язку» з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу зс рф.

За вказівкою росіян чоловік обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів. Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості через соцмережу «Однокласники».

Зловмисника затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили інформатору про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, незодавно СБУ вже затримала у Лимані дев’ять ворожих поплічників. Серед них були колаборанти, інтернет-агітатори та інформатори.

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