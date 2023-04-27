Дипломатичний шлях завершення війни не можливий при нинішньому керівництві рф — Резніков

Дипломатичний шлях завершення можливий лише у разі зміни керівництва рф. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю РБК-Україна.

«Для нас, як для країни, для держави, однозначно чітка мета та завдання — вийти і всьому світу довести, що зміна територій силовим шляхом неможлива у сучасному світі», — наголосив міністр.

Він підкреслив, що у 1991 росія визнала кордони України, проте потім їх порушила, і щоби не допустити повторення цієї ситуації усі винні мають «зазнати краху, поразки, а найголовніше — понести покарання». Для цього і потрібне проведення міжнародного трибуналу.

На думку міністра, у такому разі росія може наслідувати приклад Німеччини після Другої світової війни і перетворитися з «країну-агресора, на країну, що розвивається».

Резніков додав, що дипломатичний варіант завершення війни можливий, але не за нинішнього керівництва росії.

«Дипломатичний шлях можливий, коли слабшають ресурси агресора, але він все одно хоче щось виторгувати. Він захоче виторгувати зняття якихось санкцій, можливість щось продавати, торгувати, щоби за щось жити», — сказав він.

Міністр вважає, що такий «торг» можливий буде лише з режимом, який прийде на заміну путіну.

«Вони можуть залишитися ідеологічно тими ж, але прізвища будуть іншими і їм буде легше кивати на попередників, мовляв, це вони все зіпсували», — припустив міністр.

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