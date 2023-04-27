Окупант розповів знайомій, як перерізав горло полоненим — перехоплення СБУ

Служба безпеки опублікувала перехоплену розмову російського військового, який розповів знайомій про вбивства українських військовополонених.

«Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й», – каже військовий на аудіозаписі.

На уточнення жінки він каже, що це не жарт. Він пояснює, що у полонених випитують усю інформацію і потім їх «немає сенсу тримати».

«Вот… их надо утилизировать», – пояснює окупант.

Він каже, що це не усі погоджуються робити, але у нього таких випадків вистачає. Далі він у подробицях розповідає знайомів, як перерізає людині горло.

«Сейчас с тобой поговорю. Пойду, дело сделаю. И пойду спать спокойно», — каже у кінці вбивця.

В СБУ повідомляють, що чоловік на аудіо — Євген Сучко з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

Нагадаємо, 11 квітня російські Telegram-канали почали поширювати відео страти українського військового, якому окупанти відрізали голову.

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