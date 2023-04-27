На деокупованій території Херсонщини відновили ще одну базову станцію мобільного зв’язку

На деокупованій території Херсонщини відновили роботу базової станції мобільного зв’язку у селі Томарине.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Фахівці оператора мобільного звʼязку відновили роботу 1 базової станції у селі Томарине», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині на звільненій Херсонщині працює 292 базові та 3 пересувні станції.