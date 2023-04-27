Участь у конференції з відбудови в Римі взяли понад 150 українських компаній

Представники понад 150 українських компаній змогли зустрітися напряму з італійськими бізнесменами та обговорити можливості співпраці на багатьох напрямках і навіть укласти деякі контракти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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За його словами, в Римі 26 квітня понад 150 українських компаній зібралися, аби обговорити можливості співпраці під час війни. «Не тільки послухали надихаючі спічі, не тільки розповіли про те, що нас турбує, але й познайомилися: у кожної компанії по 5-7 бізнес-переговорів, дехто навіть підписав бізнес-контракти», – зазначив очільник ТПП.

Він нагадав, що високий рівень заходу запропонувала під час візиту в Україну прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. У Римі пролунало звернення Президента України Володимира Зеленського, в пленарному засіданні взяли участь провідні міністри, бізнес-асоціації. Окрім пленарного відбулися тематичні засідання, присвячені інфраструктурі та логістиці, фармацевтиці та медицині, питанням, пов’язаним з розвитком промисловості, ІТ тощо.

Стосовно кожного блоку було напрацьовано певні пропозиції, важливі для розвитку двосторонніх відносин, відбуваються переговори business-to-business, зауважив глава ТПП. Чижиков звернув увагу на те, що Італія є членом G7, вона має величезний досвід у машинобудуванні, в тому числі транспортному; інжинірингу, ІТ, відновлювальній енергетиці, інших галузях.

«Італійцям був посланий меседж: куди треба йти, з ким і як треба працювати; що Україна відкрита, що не треба чекати закінчення війни, а починати рухатися вперед у напрямку відновлення України», – сказав він.

Чижиков назвав дуже надихаючим, що італійці теж вірять у перемогу України та в те, що перемога буде на умовах нашої країни.

«Вони бачать Україну в майбутньому також як драйвера, в тому числі,європейської економіки», – підкреслив глава ТПП.