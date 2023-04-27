Відбудову Харкова обговорять на саміті в американському Денвері

Відбудову Харкова обговорить міська влада з представниками американського уряду у Вашингтоні та на саміті в Денвері.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Сьогодні я у Сполучених Штатах задля переговорів з представниками американського уряду. Головна мета всіх зустрічей – відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також Саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID», – йдеться у повідомленні.

Терехов зауважив, що заходи у США є можливістю «знайти нові ідеї та підходи до відновлення».

«Дякую за запрошення, а також за незмінну підтримку України. Впевнений, що разом ми досягнемо потужних результатів», – додав мер.