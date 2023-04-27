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На Рівненщині польські партнери допоможуть з реконструкцією мосту

27.04.2023

Польський державний акціонерний холдинг WEGLOKOKS S. A хоче допомогти з реконструкцією мосту на Рівненщині. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль підписав з цим холдингом Меморандум про реконструкцію мосту на дорозі місцевого значення Острог – Радужне – Точевики у Рівненському районі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Польські партнери хочуть допомогти у відбудові нашої інфраструктури під час воєнного часу. Зокрема, вони забезпечать виготовлення металоконструкцій цього мосту та їх доставку до об’єкту будівництва. Цей проєкт ми вже назвали «міст дружби» – на честь регулярної підтримки поляками українського народу”, – поінформував Коваль.

Зазначається, що міст біля села Точевики, який щодня проїжджають автомобілі, що їдуть у бік Рівного, Острога, Нетішина, сьогодні знаходиться в незадовільному стані. Його відбудова спрямована на покращення логістики в наданні гуманітарної допомоги.

За словами начальника ОВА, після реконструкції цього мосту у планах адміністрації масштабувати співпрацю з польською компанією на більші об’єкти.

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