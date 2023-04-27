Україна вже отримала від донорів €23 мільйони на відновлення Чорнобильської зони

Фінансова допомога міжнародних партнерів для відновлення зони відчуження вже сягнула €23 мільйонів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
Читай також: На відбудову культурної інфраструктури України потрібно $7 мільярдів
«З €15 мільйонів, які раніше виділили партнери, €2 мільйони вже освоїли. Також рахунок допомоги зони відчуження ще наповнився на €8 мільйонів. Тобто на сьогодні у нас уже є €23 мільйони від донорів», – сказав Крамаренко.
Він наголосив, що сума буде збільшуватися, оскільки фінансова допомога продовжує надходити.
- Збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни складають $8,7 млрд
- Німеччина виділила €3 мільйони на проєкт ЮНІДО з розбудови промислового потенціалу України
- На Вінниччині Польща й Чехія допоможуть відремонтувати геріатричний заклад
- У Варшаві розповіли про комплексну гуманітарну допомогу Україні в умовах війни
- Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
- USAID надасть 367 мільйонів грн на підтримку українського агросектору
- Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
- Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіт
- Франція планує збудувати на Чернігівщині реабілітаційний центр для захисників