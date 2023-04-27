Україна вже отримала від донорів €23 мільйони на відновлення Чорнобильської зони

Фінансова допомога міжнародних партнерів для відновлення зони відчуження вже сягнула €23 мільйонів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«З €15 мільйонів, які раніше виділили партнери, €2 мільйони вже освоїли. Також рахунок допомоги зони відчуження ще наповнився на €8 мільйонів. Тобто на сьогодні у нас уже є €23 мільйони від донорів», – сказав Крамаренко.

Він наголосив, що сума буде збільшуватися, оскільки фінансова допомога продовжує надходити.