Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна вже отримала від донорів €23 мільйони на відновлення Чорнобильської зони

27.04.2023

Фінансова допомога міжнародних партнерів для відновлення зони відчуження вже сягнула €23 мільйонів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: На відбудову культурної інфраструктури України потрібно $7 мільярдів

«З €15 мільйонів, які раніше виділили партнери, €2 мільйони вже освоїли. Також рахунок допомоги зони відчуження ще наповнився на €8 мільйонів. Тобто на сьогодні у нас уже є €23 мільйони від донорів», – сказав Крамаренко.

Він наголосив, що сума буде збільшуватися, оскільки фінансова допомога продовжує надходити.

  • Збитки агросектору та земельним ресурсам України від повномасштабної війни складають $8,7 млрд
  • Німеччина виділила €3 мільйони на проєкт ЮНІДО з розбудови промислового потенціалу України
  • На Вінниччині Польща й Чехія допоможуть відремонтувати геріатричний заклад
  • У Варшаві розповіли про комплексну гуманітарну допомогу Україні в умовах війни
  • Українець Майдуков відмовився отримувати премію миру імені Ремарка одночасно з росіянкою
  • USAID надасть 367 мільйонів грн на підтримку українського агросектору
  • Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
  • Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіт
  • Франція планує збудувати на Чернігівщині реабілітаційний центр для захисників
 