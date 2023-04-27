Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові

Канадське архітектурне бюро WZMH Architects оголосило конкурс на проєкт швидкого відновлення Північної Салтівки — найгустонаселенішого і найбільш постраждалого від обстрілів району Харкова. Понад 500 багатоповерхових будинків міста не підлягають відновленню, 300 з яких припадає саме на Салтівку.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Це частина довготермінового проєкту Rebuild Ukraine — низки заходів, спрямованих на пошук оптимальних ідей відбудови українських міст.
У конкурсних роботах організатори пропонують застосувати модульні блоки Speedstac та ізоляційні панелі Kingspan.
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