Архітекторів запрошують на конкурс із відбудови Північної Салтівки в Харкові

Канадське архітектурне бюро WZMH Architects оголосило конкурс на проєкт швидкого відновлення Північної Салтівки — найгустонаселенішого і найбільш постраждалого від обстрілів району Харкова. Понад 500 багатоповерхових будинків міста не підлягають відновленню, 300 з яких припадає саме на Салтівку.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Це частина довготермінового проєкту Rebuild Ukraine — низки заходів, спрямованих на пошук оптимальних ідей відбудови українських міст.

У конкурсних роботах організатори пропонують застосувати модульні блоки Speedstac та ізоляційні панелі Kingspan.