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Мінкульт заблокував будь-яке будівництво в історичному центрі Львова

27.04.2023

Міністерство культури України надіслало листа міському голові Львова з вимогою погоджувати з Мінкультом питання будівництва в зоні історичного ареалу міста, передає Amazing Ukraine.

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Як повідомив Андрій Садовий під час трансляції сесійного засідання Львівської міської ради, прокуратура відреагувала на отриману скаргу “когось з розумних з адвокатів” та направила її до Міністерства культури України. Відповідно Мінкульт повідомив міську раду Львова про те, що в зоні історичного ареалу будь-які земельні ділянки та будь-яке будівництво можуть вирішуватись лише за згодою Мінкульту.

Зважаючи на лист Мінкульту з порядку денного сьогоднішньої сесії зняли понад 20 ухвал.

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