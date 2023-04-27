Мовний омбудсмен з початку року отримав 1,2 тисячі скарг

Від початку року на адресу секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1212 звернень громадян щодо порушень мовного закону.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“Рекордсменом є Київ – 491 звернення. Далі йдуть Одещина – 184, Дніпропетровщина – 104, Харківщина – 95. Серед найбільших порушників – інтернет-магазини, а також сайти, через яких здійснюється обслуговування (450 звернень). 240 звернень стосувалися безпосередньо сфери обслуговування”, – уточнив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
За його словами, сфера освіти і науки залишається серед найбільш чутливих. Від початку року зафіксовано 153 звернення щодо порушення мовного закону освітянами.
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