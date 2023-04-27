Україна готується до відновлення цивільних авіарейсів — французький міністр

В Україні «наполегливо працюють» для відновлення авіарейсів та відкриттям авіапростору для цивільних літаків.

Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповів міністр транспорту Франції Клеман Бон.

За його словами, вирішувати, коли відновлять польоти будуть українські посадовці.

«Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека», — заявив міністр.

Він додав, що українські пілоти вже проходять практику на симуляторах у Франції. Крім того, під час перемовин в Україні розширити цю співпрацю погодились ще дві країни.

«Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково», — розповів міністр.

Раніше «Украерорух» повідомляв, що повітряний простір України відкриють для польотів одразу після завершення війни. Водночас Євроконтроль прогнозує, що відновлення авіарейсів можливе лише з кінця 2029 року.

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