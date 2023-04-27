На Житомирщині заборонили діяльність УПЦ МП

Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території регіону.

Таке рішення під час сесії ухвалили депутати облради, пише «Укрінформ.

«Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області», — зазначили в рішенні.

Також облрада Житомирщини звернулася до Парлпаменту щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» та від 23 листопада 2022 року №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій».

Крім того, депутати скасували рішення про передачу земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП, яке ухвалили у 2017 році. Тепер ділянка перебуватиме у комунальній власності.

Нагадаємо, раніше діяльність УПЦ МП заборонили на Рівненщині.

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