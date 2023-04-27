НБУ зберіг облікову ставку та покращив прогнози: деталі

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%, а також спрогнозував зростання ВВП у 2023 році.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

«Економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків», — зазначають у фінустанові.

На цьому тлі прогноз економічного зростання у 2023 році було покращено з 0,3% одразу до 2,0%. Таке очікують, оскільки суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, «за винятком локальних і ситуативних дефіцитів у другому півріччі».

Нацбанк прогнозує, що у 2023 році інфляція становитиме 14,8%, а у наступному —повернеться до однознакового рівня.

Крім того, зниження ризиків безпеки з 2024 року, яке допускається у базовому сценарії прогнозу НБУ, сприятиме прискоренню економічного зростання — до 4,3% у 2024 році та до 6,4% у 2025 році.

На що впливає облікова ставка

За допомогою облікової ставки НБУ впливає на інфляцію. Її зміна є важливим сигналом для визначення банками відсоткових ставок за вкладами і позиками.

Облікова ставка впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику, коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.