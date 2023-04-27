Росія зможе фінансувати війну ще щонайменше рік — злиті документи США

Росія, навіть пропри санкції, зможе фінансувати війну в Україні ще щонайменше рік.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на злиті дані Пентагону.

Зазначають, що про це йдеться у документі американської розвідки «найвищого рівня секретності» під грифом «цілком таємно».

«Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом’якшити економічний тиск», — зазначають у розвідці США.

Також у документі наголошують, що російські економічні еліти зазнали збитків через санкції та можуть не погоджуватися з війною кремля. Втім, вони навряд чи припинять підтримувати чи зможуть виступити путіна.

За даними розвідки, міністр фінансів рф Антон Силуанов написав лист прем’єру Мішустіну, шукаючи підтримки на випадок надзвичайних ситуацій, аби уникнути «потенційно ганебного краху» російських держустанов: Міжнародного інвестиційного банку, Банку економічного співробітництва та Євразійського інвестиційного банку. Також занепокоїлися недостатньою кількістю іноземної валюти в банках у російському фсб.

Водночас журналісти наголошують, що у документі не розглядають, як вплинули нещодавно запроваджені санкції, зокрема ціни на нафту в Європі.

«Навіть якщо теоретично росія могла б фінансувати війну протягом ще одного року, оприлюднені дані не аналізують інші фактори, які могли б вплинути на здатність росії воювати, такі як витрати боєприпасів і потреба вербувати або призвати нових солдатів», — додає видання.

Видання зазначає, що гриф документів вказує на те, що інформацію отримали з перехоплених повідомлень. Це означає те, що США мають доступ до каналів, де російські посадовці приватно обговорюють, як обмежити вплив санкцій.

Раніше Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що у 2023 році цілком реально повернути контроль над усім кордоном.

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