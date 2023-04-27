Росіяни облаштували бойові позиції на дахах реакторів ЗАЕС — британська розвідка (фото)

Окупанти облаштували вогневі позиції на ядерних реакторах Запорізької АЕС.

Їх на знімках з супутників показали у Twitter розвідки Міноборони Британії.

Опублікований знімок датований 25 березням 2023 року. Біля 2, 3 та 5-го реакторів видно прибудови, зокрема спостережний пункт та вогневі позиції. Зазначають, що позиції на станції могли облаштувати і раніше.

Це перша ознака того, що корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони росіян.

«Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, оскільки її дедалі більше турбують перспективи великого наступу України. Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо атомної електростанції будуть відбуватися бойові дії», — зазначають у британській розвідці.

Водночас у Міноборони зазначають, що ймовірність прямого катастрофічного пошкодження реакторів мала. Конструкції на ЗАЕС сильно укріплені, тому за найбільш вірогідними сценаріями застосування піхотної зброї не спричинить суттєвих ушкоджень.

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