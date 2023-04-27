Програма медичних гарантій 2023: які послуги українці можуть отримати безкоштовно

Навіть під час війни українці можуть отримати майже чотири десятки медичних послуг безкоштовно.

Уряд ухвалив Порядок реалізації програми медичних гарантій на 2023 рік, запланувавши на це понад 142 млрд грн. В Нацслужбі здоров’я зазначають, що програма зосереджена на потребах пацієнта, які викликані війною. Для медзакладів на окупованих територіях та в зоні бойових дій передбачені окремі пакети.

Chas News розповідає головне, що потрібно знати про Програму медичних гарантій на 2023 рік.

Які види допомоги охоплює Програма медичних гарантій 2023

Незважаючи на війну, обсяг гарантованих медичних послуг для українців не зменшився. У 2023 році він охоплює всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, екстрену, паліативну допомогу та медичну реабілітацію. Також сюди входить допомога дітям до 16 років та допомога при вагітності і пологах.

Послуги Програми медичних гарантій 2023

Виклики війни зробили одним із основних пріоритетів у 2023 році медичну реабілітацію, охорону материнства та дитинства, психологічну реабілітацію. Загалом у Програмі медгарантій на 2023 рік передбачено 39 пакетів послуг. Серед того, що українці можуть отримати безкоштовно:

хірургічні операції;

медична допомога при гострому мозковому інсульті;

медична допомога при гострому інфаркті міокарда;

медична допомога при пологах;

медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;

профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах;

стоматологічна допомога дорослим та дітям;

ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Тарифи за Програмою медичних гарантій 2023

Тарифи — це кошти, які Національна служба здоров’я Україні виплачує лікарням за послуги, які пацієнти отримують безкоштовно. У 2023 році фокус спрямований на реабілітаційні послуги, розмежовано амбулаторну та стаціонарну реабілітаційну допомогу. Тарифи виглядають таким чином:

амбулаторні реабілітаційні послуги — 10 820 грн;

стаціонарні — 19 769 грн при наданні реабілітаційних послуг за одним напрямом реабілітації. За кількома напрямами ставка складе 33 607 грн.

За реабілітацію немовлят, які народились хворими або передчасно, медзаклади отримують 10 820 грн.

За одним з найвищих тарифів оплачується неонатальна допомога — 135 тис. грн.

Максимальний тариф складає 162 тис. грн за лікування недоношених дітей у перинатальних центрах ІІІ рівня.

Тариф за медичну допомогу при пологах становить 15 137 грн. За хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих медзаклади отримують 36 тис. грн, а за лікування дітей — до 131 тис. грн. Тариф на стаціонарну психіатричну допомогу збільшено до 13 151 грн.

Тарифи для медзакладів на окупованих територіях за Програмою медичних гарантій 2023

Для медзакладів на окупованих територіях або в зоні бойових дій кошти виплачують окремими пакетами. Для комунальних установ в окупації оплати залежать від кількості та категорій працівників станом на 1 грудня 2022.

Ставка за категоріями працівників становить:

для керівників медзакладу та керівників структурних підрозділів — 26 тис. грн.

для лікарів (крім інтернів) та спеціалістів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в медзакладах — 20 тис. грн;

для середнього медперсоналу — 13,5 тис. грн;

інші працівники та інтерни – 6,7 тис. грн.

Пакет для медзакладів у зоні бойових дій, які мали договір на амбулаторну та стаціонарну допомогу, один із хірургічних пакетів, стаціонарну психіатричну допомогу та лікування туберкульозу, передбачає оплату фактичної вартості послуг, які установи надавали у 2022 році.

Програма «Доступні ліки» у 2023 році

Програма медичних гарантій 2023 включає також послугу реімбурсації ліків. У 2023 році на це виділили 4,7 млн грн. Реімбурсація ліків передбачає повне або часткове відшкодування вартості ліків, які пацієнт отримує в аптеці.

В Україні для цього діє програма «Доступні ліки». У 2023 році вона продовжує розширюватись, до неї додали імуносупресивні препарати, тест-смужки для інсулінозалежних та знеболювальні для паліативних хворих. До оновленого Реєстру увійшло 486 позиції препаратів.