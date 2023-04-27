У Британії зареєстрували компанію на імʼя колаборанта Сальдо — ЗМІ

Колаборант Володимир Сальдо, який «керує» окупованою Херсонщиною, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.

Про це пише The Guardian.

Зазначають, що з листопада 2022 року Сальдо значиться як власник британської компанії Grainholding Ltd. з адресою в районі Хаттон Гарден у центрі Лондона. За документами фірма займається сільськогосподарськими товарами.

За даними реєстру, що капітал компанії становить 1 млн фунтів стерлінгів, а Сальдо володіє 50% акцій, власник іншої половини акцій — українець Григорій Смітюк.

Компанія на ім’я колаборанта числиться попри те, що у червні 2022 року уряд Британії заморозив його активи та заборонив йому в’їзд до країни.

Представник британського уряду відмовився розповідати виданню, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається в списку діючих компаній.

«Ми не коментуємо окремі випадки», — сказав він.

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