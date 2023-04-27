В Україні представили новий розвідувальний БПЛА MiniShark (відео)

Українська компанія Ukrspecsystems презентувала свій новий безпілотник MiniShark.

Про це повідомляє «Мілітарний».

Розробники зазначають, що БПЛА передусім створений для виконання розвідувальних завдань. Він може виявляти наземні цілі для артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ. Зараз MiniShark проходить заводські випробування.

Головні переваги дрона — запуск з руки та маленький розмір. Транспортувати всю систему можна у двох рюкзаках. Після завершення польту безпілотник здійснює автономну посадку фюзеляжем.

Характеристики безпілотника MiniShark

розмах крил — 2,6 м

довжина — 125 см

максимальна злітна маса — до 5 кг

тривалість польоту — 2 год

радіус застосування — 35 км

максимальна швидкість польоту — 120 км/год

робоча висота польоту — 1000 м

Дрон може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням.

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