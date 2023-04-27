ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом примусову депортацію та українських дітей та дорослих на територію рф.

Відповідну резолюцію ухвалили сьогодні, 27 квітня, на сесії ПАРЄ. Про це повідомив член української делегації Олексій Гончаренко.

«Вперше згадується термін «геноцид» відносно дій рф в офіційному документі такого рівня», — зауважив Гончаренко.

У документі йдеться, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація — це ознака геноциду. Всі випадки депортації мають розслідуватись, а причетні понести відповідальність.

Резолюція закликає негайно припинити незаконне примусове переміщення українських дітей, надавати їм громадянство рф. Також ПАРЄ наголошують, що потрібно допустити до вже переміщених дітей представників ООН та МКЧХ і забезпечити їхнє безпечне повернення.

Також депутати схвалюють рішення Міжнародного Кримінального Суду щодо ордеру на арешт путіна та Уповноваженої з прав дітей рф Марії Львової-Бєлової.

«І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах», — додав Гончаренко.

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