З 28 квітня Польща спрощує ввезення дронів в Україну: які умови

З 28 квітня експортувати дрони із Польщі в Україну можна на основі загального дозволу, наданого міністром розвитку і технології Польщі.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

В українському відомстві наголосили, що це рішення дуже важливе, оскільки саме через Польщу волонтери закуповують основні обсяги дронів. Відтак, це рішення сприятиме прискоренню постачання безпілотників на фронт.

Варто зазначити, що цим дозволом може скористатися будь-яка комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа, яка перебуває на території Польщі.

Дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених у розпорядженні. А саме — безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 година, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ у разі поривів вітру щонайменше 46,3 км/год.

Водночас загальний дозвіл не надають у разі якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що зазначені дрони призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної або ядерної зброї, або у зв’язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю.

Також дозвіл не надається у разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, експортованих без або з порушенням необхідного дозволу.

Нагадаємо, 3 січня Кабмін спростив ввезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них. Їх оформлюватимуть одразу на кордоні.

22 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про безмитне ввезення безпілотників, тепловізорів та приладів нічного бачення.

30 березня Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує ввезення комплектуючих для безпілотників. Тепер для цього не потрібен висновок СБУ.

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