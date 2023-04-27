Росія потребує більше військ, однак Кремль побоюється громадського гніву — WP

Кремль намагається залучити ще сотні тисяч військовослужбовців для участі у війні в Україні, не викликаючи гніву громадськості.

Про це пише The Washington Post на основі матеріалів Пентагону, що потрапили в мережу після недавньої масштабної витоку.

Зазначається, що у середині лютого російський диктатор володимир путін підтримав пропозицію своїх військових «тихо набрати» 400 тис. військовослужбовців протягом року для війни в Україні.

Росія публічно не розкриває, скільки солдатів вона відправила в Україну або втратила там. Але за різними оцінками, в наявності залишається близько половини з приблизно 500 тис. військовослужбовців, направлених або призваних в армію за останні 15 місяців.

«Необхідність у додаткових військах загрожує відчуженням російської громадськості та подальшою дестабілізацією економіки країни, яка і без того перебуває під тиском західних санкцій, експортного контролю та інших каральних заходів», — повідомляє видання.

Минулої осені часткова мобілізація викликала масовий відтік чоловіків бойового віку, виснаживши як трудові ресурси, так і призовний контингент.

Щоб захистити путіна від зворотної реакції і переспрямувати будь-яке невдоволення населення в бік від Кремля, нинішні плани передбачають залучення губернаторів регіонів до організації призовних кампаній, а також продовження набору чоловіків із російських в’язниць, відповідно до іншого документа американської розвідки, що просочився в мережу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Криму зростає невдоволення населення через високі темпи мобілізації.

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