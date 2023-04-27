Путін підписав указ про депортацію українців з окупованих території, які не прийняли громадянство рф

Російський президент володимир путін узаконив депортацію жителів незаконно анексованих територій України, які відмовилися прийняти російське громадянство. Ідеться про Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області.

У підписаному указі йдеться, що українці які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.

Окремий пункт указу путіна стосується депортації тих, хто створює «загрозу національній безпеці росії». Іноземці, які виступають за «насильницьку зміну основ конституційного ладу» в росії, фінансують терористичну та екстремістську діяльність або беруть участь у «несанкціонованих» акціях, депортуватимуть та «заборонятимуть їм вʼїзд до країни».

Згідно з указом, іноземцями вважатимуться ті громадяни, які «заявили про своє бажання зберегти наявне у них громадянство або залишитися особами без громадянства», а також не склали присягу громадянина рф.

Ситуація на окупованих територіях України: що відомо

Росія змушує українців отримувати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про абсолютне насильство загарбників над громадянами України.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області темпи російської паспортизації дуже низькі, тому російські загарбники вводять все нові заходи тиску на місцеве населення з метою поліпшення ситуації. Гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький зобов’язався до 9 травня забезпечити повну паспортизацію на цій території.

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