28 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 квітня

Сьогодні в Україні і всьому світі відзначають День охорони праці.

Також сьогодні — Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологій.

Афганістан відзначає День перемоги афганського народу в джихаді.

На Барбадосі — День героїв.

В Канаді — Національний день жалоби..

Яке релігійне свято 28 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима.

Вони були сучасниками і сподвижниками апостола Павла. За імператора Нерона їх закатували за християнську віру.

День ангела 28 квітня

Іменини в цей день святкують Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Лук’ян, Сава, Трохим.

Які історичні події стались 28 квітня

1599 — англійський парламент затвердив загальну молитовну книгу для Англіканської церкви.

1788 — Меріленд став 7-м штатом США.

1789 — заколот на «Баунті» — повстання частини екіпажу на британському кораблі під час експедиції в Тихому океані.

1794 — у Франції революційний трибунал стратив на гільйотині колишнього командувача французьким флотом адмірала графа д’Естана.

1814 — Наполеона відправили в заслання на острів Ельба.

1914 — У США запатентували повітряний кондиціонер.

1923 — у Лондоні відкрили стадіон «Вемблі».

1948 — Арабські війська взяли Яффу.

1955 — в Казахстані розпочалося будівництво космодрому Байконур.

1967 — американського боксера Кассіуса Клея (потім відомого як Мохаммед Алі) позбавили права брати участь у поєдинках через його відмову служити в армії США.

1969 — Шарль де Голль пішов у відставку з посади президента Франції.

1987 — У США випустили перший у світі компакт-диск.

1999 — конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії.

2001 — у космос відправився перший в історії космічний турист — Денніс Тіто.

2022 — Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Хто народився 28 квітня

1442 — Едуард IV, король Англії.

1774 — Франсис Бейлі, британський астроном.

1758 — Джеймс Монро, 5-й президент США.

1805 — Анрі-Огюст Барб’є, французький поет.

1868 — Еміль Бернар, французький художник.

1902 — Юхан Борген, норвезький прозаїк і драматург.

1916 — Ферруччо Ламборґіні, італійський автопромисловець, творець автомобілів Lamborghini.

1922 — Алістер Маклін, англійський письменник, автор детективів.

1924 — Донатас Баніоніс, литовський актор.

1937 — Саддам Хусейн, президент Іраку (1979—2003).

1938 — Віктор Банніков, український футбольний воротар.

1970 — Дієго Сімеоне, аргентинський футболіст та тренер.

1974 — Пенелопа Крус, іспанська акторка.

1981 — Джессіка Альба, американська акторка.

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