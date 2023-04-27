28 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 квітня
Сьогодні в Україні і всьому світі відзначають День охорони праці.
Також сьогодні — Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологій.
Афганістан відзначає День перемоги афганського народу в джихаді.
На Барбадосі — День героїв.
В Канаді — Національний день жалоби..
Яке релігійне свято 28 квітня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима.
Вони були сучасниками і сподвижниками апостола Павла. За імператора Нерона їх закатували за християнську віру.
День ангела 28 квітня
Іменини в цей день святкують Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Лук’ян, Сава, Трохим.
Які історичні події стались 28 квітня
1599 — англійський парламент затвердив загальну молитовну книгу для Англіканської церкви.
1788 — Меріленд став 7-м штатом США.
1789 — заколот на «Баунті» — повстання частини екіпажу на британському кораблі під час експедиції в Тихому океані.
1794 — у Франції революційний трибунал стратив на гільйотині колишнього командувача французьким флотом адмірала графа д’Естана.
1814 — Наполеона відправили в заслання на острів Ельба.
1914 — У США запатентували повітряний кондиціонер.
1923 — у Лондоні відкрили стадіон «Вемблі».
1948 — Арабські війська взяли Яффу.
1955 — в Казахстані розпочалося будівництво космодрому Байконур.
1967 — американського боксера Кассіуса Клея (потім відомого як Мохаммед Алі) позбавили права брати участь у поєдинках через його відмову служити в армії США.
1969 — Шарль де Голль пішов у відставку з посади президента Франції.
1987 — У США випустили перший у світі компакт-диск.
1999 — конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії.
2001 — у космос відправився перший в історії космічний турист — Денніс Тіто.
2022 — Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.
Хто народився 28 квітня
1442 — Едуард IV, король Англії.
1774 — Франсис Бейлі, британський астроном.
1758 — Джеймс Монро, 5-й президент США.
1805 — Анрі-Огюст Барб’є, французький поет.
1868 — Еміль Бернар, французький художник.
1902 — Юхан Борген, норвезький прозаїк і драматург.
1916 — Ферруччо Ламборґіні, італійський автопромисловець, творець автомобілів Lamborghini.
1922 — Алістер Маклін, англійський письменник, автор детективів.
1924 — Донатас Баніоніс, литовський актор.
1937 — Саддам Хусейн, президент Іраку (1979—2003).
1938 — Віктор Банніков, український футбольний воротар.
1970 — Дієго Сімеоне, аргентинський футболіст та тренер.
1974 — Пенелопа Крус, іспанська акторка.
1981 — Джессіка Альба, американська акторка.
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