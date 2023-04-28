Окупанти випустили по Україні 23 ракети, більшість знищили сили ППО

В ніч на 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

Про це у Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два дрони.

Цілі знищені у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь».

У районі повітряного простору Києва збили 11 крилатих ракет та 2 безпілотники, повідомили в КМВА.

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