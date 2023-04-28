Зеленський відреагував на масовану російську атаку на Україну і показав наслідки (фото)

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

«Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів — мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків», — написав український президент.

Він повідомив, що в одному з будинків в Умані, де знищено цілий під’їзд, під завалами залишаються люди.

«На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор», — додав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що на Київщині уламок збитої ракети влучив у багатоповерхівку.

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