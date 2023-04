Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом до Києва

У п’ятницю 28 квітня, президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова прибули до Києва з офіційним візитом.

Про це голова Чехії повідомив у Twitter.

«Ми з президентом Словаччини обоє усвідомлюємо цінність свободи та справедливості. Важко на власні очі побачити, що українці платять за це найдорожчу ціну. Кров і життя власних громадян. У боротьбі з агресором захищає спільне. Тому ми будемо стояти за ними», — написав Павел.

More photos from their visit. During the visit, they are expected to hold talks with the Ukrainian President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/JoV3CufbSP

— 𝕻𝖗𝖆𝖎𝖘𝖊 𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖙𝖊𝖕𝖍 (@praisethesteph) April 28, 2023

Зазначається, що у них запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 20 квітня з робочим візитом у Києві переував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

