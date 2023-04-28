На Харківщині колаборант-підприємець вивіз до рф понад тисячу тонн зерна

Служба безпеки України затримала на Харківщині колаборанта, який займався торгівлею з росіянами на тимчасово окупованій території. За час окупації підприємця вдалося вивезти до росії понад тисячу тонн українського зерна на 5 млн грн.

40-річний підприємець з Куп’янського району під час окупації підтримав росіян та почав торгувати з ними. Чоловік отримував розрахунок за агропродукцію в рублях, а також платив податки до бюджету росії.

«Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий “торговий патент на торгівлю зерном”. За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до Росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях», — повідомили у прес-службі СБУ.

Після звільнення району на Харківщині чоловік намагався переховуватися від правосуддя та «залягти на дно». Проте його затримали в межах одного зі стабілізаційних заходів правоохоронці. Підприємцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Наразі чоловіка тримають під вартою.

Раніше СБУ затримала киянина, який допомагав російським ЗМІ створювати фейки про війну.

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