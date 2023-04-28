Нацбанк перерахував до бюджету майже 72 мільярди гривень

Національний банк України перерахував до державного бюджету 71,87 млрд грн прибутку до розподілу за 2022 рік.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“Національний банк перерахував до Державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік”, – йдеться в повідомленні.
Як зауважив голова НБУ Андрій Пишний, це найбільша в історії Національного банку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до держбюджету.
У Нацбанку зазначають, що 24 квітня Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік. За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. Ця сума, відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, частково спрямовується до Держбюджету, а частково – в загальні резерви Національного банку.
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