Міжнародний аеропорт «Бориспіль» провів круглий стіл щодо питань авіагалузі

27 квітня 2023 року у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» провели круглий стіл з обговорення питань авіагалузі.

У ньому взяли участь перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, заступник Міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, керівники вітчизняного авіаційного сектору — Державіаслужби, Украероруху, ДАП «Україна», ДП Антонов, АТ «Мотор Січ», авіакомпаній МАУ, AZUR, Українські крила, WindRose, WizzAir та представники українських аеропортів.

Під час заходу учасники обговорили проблеми поточної ситуації української авіагалузі, в якій вона опинилась від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та закриттям повітряного простору для цивільної авіації.

За дорученням Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова учасників круглого столу привітав Перший заступник Міністра Василь Шкураков: «У надзвичайно складний для галузі рік міністерство працює над трьома пріоритетами: збереженням висококваліфікованого авіаційного персоналу, утриманням авіаінфраструктури в належному стані та дерегуляцією галузі в рамках започаткованої раніше реформи. Усе це дасть можливість максимально швидко запустити авіарух, щойно дозволятиме безпекова ситуація». Василь Шкураков також зазначив, що проблеми авіаційного сектору потребують уваги та підтримки уряду держави, тому потрібен чіткий план дій, аби після перемоги авіаційна галузь України змогла швидко відновитись.

Під час обговорень учасники круглого столу підкреслили, що незважаючи на заборону польотів, українські фахівці роблять все можливе для забезпечення належного стану авіаційної галузі — збереження висококваліфікованого персоналу та їх професійного навчання, утримання авіаінфраструктури в придатному для подальшої експлуатації стані.

«Дуже вдячний всім учасникам за можливість зібратися усім разом для обговорення важливих питань щодо проблем української авіагалузі, яка перша з початку повномасштабного вторгнення зіштовхнулась з реаліями війни — повне закриття повітряного простору та руйнування інфраструктурних об’єктів», — ззаявив генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський.

«Впевнений, завдяки професійним діям і спільним зусиллям фахівців авіаційної галузі, відновити авіасполучення можна за відносно короткий термін, потрібен лише час на процедурні питання з авіакомпаніями та іншими відомствами. Аеропорт «Бориспіль» весь цей час наполегливо працює, аби бути готовим після перемоги та завершення необхідних заходів відразу приймати пасажирів» — додав він.

Також було розглянуто питання нагальних проблем в різних областях авіаційної галузі, таких як безпека, економічна стійкість та технологічні інновації.

Учасники підкреслили, що тимчасове закриття повітряного простору та припинення роботи авіапідприємств не мають перешкоджати розвитку та покращенню рівня надання послуг. Наразі українські фахівці разом з міжнародними партнерами проробляють питання можливого впровадження технологій згідно світових стандартів, аби після війни українські аеропорти могли зустріти пасажирів в технологічно оновлених і сучасних терміналах, а також забезпечити високий рівень якості обслуговування пасажирів та безпеки польотів.

Нагадаємо, 31 березня найбільший в Україні Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відсвяткував 30-річний ювілей.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.