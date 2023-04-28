На Луганщині десантники знищили дві російські БМП-2 (фото)

У Луганській області українські бійці продовжують відбивати ворожі атаки. Десантникам вдалося знищити дві російські БМП-2.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону в Луганській області.

«Щодня воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України відбивають атаки противника, впевнено перетворюючи на металобрухт ворожі бойові машини разом з їхніми безславними господарями», — йдеться у повідомленні.

Раніше Chas News повідомляв, чи буде масована атака по Україні на травневі свята.

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