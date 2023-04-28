Іранські дрони, що використовує рф, побудовані за допомогою вкрадених німецьких технологій — CNN

Іранські дрони, які росія використовує проти України, сконструйовані завдяки вкраденим західним технологіям.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на британську організацію Conflict Armament Research, яка займається дослідженням компонентів зброї.

Експерти встановили, що безпілотники Shahed-136, продані росії Іраном, оснащені двигуном, заснованим на німецькій технології — Тегеран незаконно отримав її майже 20 років тому.

Організація у період з листопада до березня 2023 року вивчила компоненти 20 безпілотників та боєприпасів іранського виробництва, виявлених в Україні.

Підтверджено, що двигун Shahed-136 був перепроектований іранською компанією Oje Parvaz Mado Nafar, відомою як Mado. У грудні минулого року компанія потрапила під санкції Великої Британії, США та ЄС.

Конструкція двигунів безпілотника Mado, як зазначає телеканал, говорить про інтенсивні зусилля Ірану, які він зробив 20 років тому, щоб отримати західні технології для своїх безпілотників та ракет в умовах міжнародних санкцій.

У 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Через три роки іранський інженер на ім’я Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія — це Mado — побудувала двигун БПЛА.

За даними Conflict Armament Research, компанія, ймовірно, намагалася приховати свою роль у створенні Shahed. Експерти виявили, що оригінальні серійні номери компонентів безпілотників, знайдених в Україні, були стерті, очевидно, у спробі приховати їхнє походження.

Серед інших західних компонентів, придбаних та скопійованих Іраном, є деталі ракет чеського виробництва.

Нагадаємо, наприкінці березня видання WSJ писало, що росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони.

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