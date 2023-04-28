В Україні вперше судитимуть за екоцид — Офіс Генпрокурора (фото)

Уперше в Україні за екоцид перед судом постануть двоє службовців підприємства на Хмельниччині, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції. Їх обвинувачують в отруєнні річки промисловими скидами.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«До правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою р. Случ. Водний об’єкт розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017 по січень 2021 року скидали забруднюючі речовини до річки.

В Офісі генпрокурора зазначили, що у процесі виробництва вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин.

Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод повне знищення живих організмів донної фауни. На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як «дуже брудні». Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України).

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